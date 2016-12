- Wäschehersteller Jockey versteht sich als der weniger feinrippige Hersteller von Unterwäsche. Das neue, an sechs Standorten in DACH umgesetzte, Shop-in-Shop Konzept trägt dem Rechnung. von Thomas Kletschke

Hersteller Jockey hat sich ein neues, modernes und digitale Technologien nutzendes Konzept für seine Shop-in-Shop Stores maßschneidern lassen. Dieses wurde an bislang sechs Standorten in der Schweiz, Deutschland sowie Österreich umgesetzt.

Bei Karstadt in Bremen, Hamburg, Frankfurt und Nürnberg sowie im Jelmoli in Zürich und am Airport in Wien unterhält Jockey Standorte nach dem neuen Konzept. Dieses setzt auf Bewegtbild und Digitales. Large Format Screens mit integriertem Player, die vom Schweizer Spezialisten JLS aus Luzern konfiguriert wurden, wurden vom Ladenbauer integriert. Via WiFi werden die Screens, und damit die Inhalte, zentral verwaltet. Motto: Nur was sich bewegt, bewegt.