- Im Januar 2017 wird NEC Display Solutions Europe im Rhein-Main-Gebiet einen Showroom für Displays und Projektoren eröffnen. Mit dem neuen Competence Center gestalte man zudem regionale Schulungen noch attraktiver, so Joachim Fischerm, General Manager Sales DACH. von Thomas Kletschke

Unweit von Frankfurt am Main, in Dreieich, wird der Anbieter in den neuen Räumlichkeiten Display- und Projektorlösungen in Szenarien für unterschiedlichste Anwendungsgebiete zeigen. Händler, Distributoren und Endkunden können dort dann das umfassende NEC Portfolio von Ultrakurzdistanz-Projektoren über Projektoren mit Laserlichtquellen (SSL) bis hin zu Large Format Displays erleben und ausprobieren. Die genaue Einrichtung des Showrooms wird der Hersteller anlässlich der Eröffnung bekanntgeben.

Zudem baut NEC mit der Eröffnung des Competence Centers sein Schulungsangebot regional weiter aus. Dazu gibt es im Rahmen der NEC Training Academy Schulungen, in denen Händler alles über die technischen Funktionen der Produkte erfahren.

„Mit der zentralen Lage im Rhein-Main-Gebiet, kurzen Wegen nach Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden, Mainz und Aschaffenburg sowie der guten Anbindung ist Dreieich der perfekte Ort für unser neues Competence Center“, so Joachim Fischer, General Manager Sales DACH. „Wir freuen uns, mit dem Showroom unser Schulungsangebot auch regional noch attraktiver gestalten zu können.“

Erste Expertentrainings zu den Themen Large Format Displays und Projektoren finden am 25. und 26. Januar 2017 in den Schulungsräumen statt:

„Large Format Displays von NEC – Experten“ Inhalt: tiefergehendes Fachwissen über die Large Format Displays von NEC mit praktischer technischer Übung

Zeit: 25. Januar 2017, von 10 bis 15 Uhr