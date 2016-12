- Einem Medienbericht zufolge testet Lidl derzeit in Berlin einen neuen Filialtyp. Derzeit wird demnach eine Filiale zur Multichannel Testfiliale umgebaut. von Thomas Kletschke

Einem Bericht des im österreichischen Manstein Verlag erscheinenden Titels Cash.at zufolge, der sich wiederum auf Informationen seines Schwestertitels LZ aktuell beruft, baut Lidl in Berlin derzeit eine Testfiliale auf, die unter dem Namen „Lidl Express“ laufen solle.

Dem Medienbericht zufolge sollen dabei Self Checkout Systeme sowie Pick up Services geplant sein. Zudem verweist das Magazin allgemein auf den ausgebauten Online Shop des deutschen Discounters.

Nach Firmenangaben von Lidl werden im E Commerce derzeit 20.000 Artikel gelistet. Der in Neckarsulm beheimatete Discounter betreibt derzeit demnach deutschlandweit etwa 3.200 stationäre Filialen und beschäftigt insgesamt 75.000 Menschen (Stand: Anfang Dezember 2016). Als Jahresumsatz für das Geschäftsjahr 2015 weist Lidl 64,6 Milliarden Euro aus, einschließlich des gesamten Business im Ausland. Das Geschäft in Deutschland betrug im gleichen Zeitraum mit 19,3 Milliarden Euro rund 30% des gesamten Umsatzes. Lidl ist in 39 rechtlich unabhängige Regionalgesellschaften gegliedert und gab die Anzahl der Mitarbeitenden im März 2016 noch mit 70.000 an, bei gleicher Filial-Anzahl.

In seinen Filialen hatte der Discounter in diesem Jahr kontaktloses Bezahlen bundesweit ausgerollt: seit Februar 2016 ist via NFC (NFC Zahlkarte oder NFC fähiges Smartphone) über V-Pay, Maestro sowie Visa und MasterCard möglich. Generell werden Kreditkarten seit dem Frühsommer 2015 akzeptiert. Vor dem Contactless Payment Rollout in allen Filialen im Jahr 2016 gab es entsprechende Pilot-Installationen und Tests in ausgewählten Filialen.

In welcher Form der Lidl Express an den Start geht, ist noch nicht ganz klar. Eine entsprechende Presseanfrage unserer Redaktion läuft derzeit noch.