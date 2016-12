- Schock bei der DSV-Gruppe: Professor Michael Ilg ist an diesem Dienstag plötzlich im alter von 51 Jahren verstorben. Ilg war Vorsitzender der Geschäftsführung beim bundesweiten Lösungsanbieter der Sparkassen-Finanzgruppe, Hochschullehrer sowie Honorarkonsul der Tschechischen Republik. von Thomas Kletschke

Am Dienstag, 13. Dezember 2016 ist der Vorsitzende der Geschäftsführung der DSV-Gruppe, Michael Ilg, überraschend im Alter von 51 Jahren verstorben. Ilg leitete als Primus inter Pares die DSV-Gruppe, die sich aus dem Deutschen Sparkassenverlag sowie dessen Tochter- und Beteiligungsunternehmen zusammensetzt und jährlich rund 850 Millionen Euro umsetzt. Als spezialisierter Lösungsanbieter bietet die DSV-Gruppe den Sparkassen sowie den Verbänden und Unternehmen der Sparkassen-Finanzgruppe medialen Inhalt in analoger wie digitaler Form.

Michael Ilg, der auch als Honorarkonsul der Tschechischen Republik für die Bundesländer Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und das Saarland fungierte und als Honorarprofessor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in seiner Geburts- und Heimatstadt Aalen (Württemberg) lehrte, hinterlässt eine Ehefrau. Ilg bekleidete vor seinem Start beim DSV (2011) Spitzenpositionen beim Sparkassenverband Westfalen-Lippe (SVWL) in Münster. Dort war er im Jahr 2006 zum Geschäftsführer berufen worden und fungierte ab 2010 als Vizepräsident des Verbands. Vor seiner Tätigkeit beim SVWL war Michael Ilg stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Ostalb (Aalen/ Schwäbisch Gmünd). Der Diplom-Betriebswirt (FH) absolvierte vor seinem Studium an der Fachhochschule der Deutschen Bundesbank in Frankfurt am Main eine Bankausbildung in Aalen.

Für die DSV-Gruppe kommt der Todesfall überraschend – und er wurde mit Bestürzung aufgenommen. Der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung des DSV, Thomas Mang, in einem Statement: „Eine schockierende Nachricht. Mein Mitgefühl gilt seiner Familie und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der DSV-Gruppe.“

Volker Goldmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats des Deutschen Sparkassenverlags, sagte: „Ich bin bestürzt. Michael Ilg steht für den erfolgreichen Wandel des Fachverlags DSV zu einem vom Markt her gesteuerten Full Service-Dienstleister für die Sparkassen-Finanzgruppe. Ich trauere mit den Angehörigen und dem DSV.“

DSV verliert herausragende Führungspersönlichkeit Wilhelm Gans, dienstältestes Geschäftsführungsmitglied des DSV, der die Geschäfte des Hauses zunächst mit den Geschäftsführungskollegen Ottmar Bloching und Markus Keggenhoff weiterführen wird: „Wir, die gesamte DSV-Gruppe, trauern um unseren Geschäftsführungsvorsitzenden. Eine herausragende Führungspersönlichkeit und vor allem ein feiner und aufrichtiger Mensch.“