- Ganze 85.000 Arbeitsstunden später ist es soweit: Etwa zehn Monate nach internem Umzug und Umbau hat die Canon Deutschland GmbH in Krefeld jetzt seine modernisierte Zentrale offiziell bezogen. von Thomas Kletschke

Die Zahlen sind beachtlich. Sie zeigen, was Canon investiert hat, um seine Deutschlandzentrale auf den letzten Stand zu bringen. So wurden 1.637 Umzugseinheiten abgewickelt, 2.000 neue Arbeitsplatz-Möbel angeschafft (ohne Meetingzonen) und 500 alte Büromöbel für die Flüchtlingsarbeit in Krefeld gespendet. Auch die Teppichleger und Stukkateure hatten gut zu tun: 12.000 m² Teppichfliesen und 35.000 Deckenplatten wurden verlegt beziehungsweise angebracht. Zudem wurden 782 Brandschutzmelder installiert und ganze 100.000 Pflastersteine für die 100 neuen Parkflächen verlegt. Insgesamt 2.200 m³ an Schutt und Abfall wurden entsorgt.

Das Ergebnis sieht so aus: Die Gebäudefläche von 12.000 m² ist neuer Arbeitsplatz für 600 der insgesamt 2.400 Canon Deutschland Mitarbeiter. Auf großzügigen, lichtdurchfluteten Flächen mit 50%t flexiblen Arbeitsplätzen herrscht ein dynamisches Miteinander. Digitale Workflows, die auf Canon Know-how, Produkten und Solutions basieren, werden hier in der täglichen Arbeit genutzt. Kleine Meetingzonen bis hin zu großen Meetingräumen verbessern die Kommunikation und Zusammenarbeit. Eine Kaffeebar im Empfangsbereich gehört auch zum Ensemble.

Im Erdgeschoss befindet sich das rund 500 m² große Customer Experience Center. Unter den Motti Explore, Inspire und Innovate werden und die neuesten Canon Technologien gezeigt. Eine weitere Neuheit ist das 450 m² große Convention Center. Dieses Veranstaltungscenter wird für Events von Canon genutzt, kann aber auch für externe Veranstaltungen angemietet werden. Insgesamt bietet es Platz für mehr als 250 Personen.