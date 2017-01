- Panasonic ergänzt nun sein Portfolio an Einsteigermodellen um das Large Format Display TH-65EF1 mit integriertem USB Mediaplayer. Damit bietet der Hersteller in diesem Segment jetzt Screens in 32″, 43″, 48″, 55″, 65″, 75″ und 84″ an. von Thomas Kletschke

Der neue Large Format Screen TH-65EF1 erweitert die Einsteigermodelle der professionellen Panasonic Displays um ein 65″ Modell. Der neue Screen verfügt über einen integrierten USB Mediaplayer. Per LAN Verbindung können Anwender Inhalte und Zeitpläne mit Panasonics Multi Monitoring Control Software ändern. Zudem kann mit dem Player die Wiedergabe auf mehreren Displays synchronisiert werden, wenn diese über LAN und einen Hub verbunden sind.

Das TH-65EF1 ist eine zusätzliche Option unter den kosteneffizienten Displays des Anbieters. „Sie alle sind sehr leicht, robust und bieten einzigartige Konnektivitätsoptionen“, so Eduard Gajdek, Produktmanager bei Panasonic.

Insgesamt werden von dem Screen 59 verschiedene PC-Signaltypen unterstützt. Das Modell verfügt über wichtige Schnittstellen wie HDMI, DVI-D, USB sowie PC/Component- und Videoanschlüsse,LAN, RS-232C, und IR In/Out. Die neuen Displays sind auch mit automatischer Signal-Erkennung und Signal-Umschaltung ausgestattet, damit immer die letzte aktive Bildquelle angezeigt wird, egal ob digital oder analog. Das Bezel misst oben sowie an der linken und rechten Seite jeweils 13,9 mm. Der untere Rahmen ist 14,9 mm breit.