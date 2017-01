- Hersteller LG Electronics Inc. hat die COMM-TEC GmbH aus Uhingen zum offiziellen Distributions- und Lösungspartner ernannt. Ab sofort übernimmt die europaweit tätige Distributionsorganisation das gesamte Produktportfolio an professionellen Digital Signage Screens von LG. von Thomas Kletschke

Dank seines umfangreichen Sortiments in den Bereichen LCD und OLED Displays für professionelle Einsätze ergänzt LG das bisherige COMM-TEC-Portfolio. Während der Integrated Systems Europe in Amsterdam im Februar 2017 wird COMM-TEC das LG-Portfolio erstmals im Livebetrieb vorstellen.

Mit LG ergänzt der Distributor sein Portfolio und erweitert die Angebotspalette an Large Format Displays (LFD). Von Content Management-Lösungen über hochwertige Zuspieler bis zu hin zu Informations-Displays von LG bietet COMM-TEC aus einer Hand individuelle Komplettpakete für den professionellen Einsatz.

„Wir sind uns sicher, dass wir mit solch starken Informations-Displays unsere Position als Value Added Distributor weiter ausbauen werden“, so Carsten Steinecker, Geschäftsführer bei COMM-TEC, über die Zusammenarbeit. Mit LG treffe man zum optimalen Zeitpunkt auf einen perfekt aufgestellten und zukunftsorientierten Partner.

Mit ihrer 30-jährigen Erfahrung in der Value Added Distribution sei COMM-TEC ein starker Partner, Volker Unland, Senior Sales Manager B2B von LG . „Ich bin sicher, dass LG durch die Zusammenarbeit seine Position nachhaltig ausbauen kann und den zukünftigen Bedarf optimal bedienen wird“, so Unland.