- Bereits im abgelaufenen Jahr hatten Ingram Micro und Hersteller DynaScan ihren europaweiten Kooperationsvertrag ausgeweitet. Kürzlich hat man nachgelegt: Auch in Spanien sowie Portugal sind die High Brightness Lösungen nun über Ingram Micro zu beziehen. von Thomas Kletschke

In der Region Nordamerika sowie in UK sind der Distributor und der Hersteller seit etwa zwei Jahren Partner. Diese Kooperation wurde im letzten Frühjahr sowie nochmals kürzlich erweitert. Nachdem Ingram Micro im April 2016 auch in Deutschland sein Portfolio um Produkte von DynaScan ergänzt hatte, sind die zwei Firmen jetzt auch auf den regionalen Digital Signage Märkten in Spanien und Portugal näher aneinander gerückt.

Denn Ingram Micro Spanien wird die aus Portugal und Spanien bestehende Region Iberia nun als offizieller Großhändler beliefern. Der Distributor hat dazu die verschiedenen High Brightness Screens und sonstigen Lösungen, etwa für Video Walls, ins Programm und aufs Lager genommen.