- Bereits zum elften Mal veranstaltete die Online Software AG ihre Hausmesse. In diesem Jahr stand der Partnertag unter dem Motto „Shopping with a smile“. Vorträge rund um die Customer Experience bildeten in diesem Jahr den inhaltlichen Rahmen. von Thomas Kletschke

Nicht nur das Motto „Shopping with a smile – Beeindruckende Augenblicke mit PRESTIGE“ (der hauseigenen Software) hatte etwas Lächelndes an sich, auch die Besucherzahlen waren erfreulich: Denn niemals zuvor kamen so viele Besucher zu einem Partnertag der Online Software AG. Insgesamt 70 Gäste konnten am 17. Januar auf dem SRH-Campus in Heidelberg begrüßt werden – aufgrund der vielen Voranmeldungen und der seit Jahren steigenden Interessentenzahlen war der neue Veranstaltungsort zuvor ausgewählt worden.

Verschiedene externe und interne Referenten gaben Einblicke rund um die Customer Journey. Etwa Dr. Kai Hudetz vom IFH Köln, der über den vernetzten Shopper informierte, und darüber, wie man Online-Kunden offline begeistern kann. Hasan Cürük von Knauber berichtete von seinen Erfahrungen bei der Einführung von technischen Innovationen und Ralf Wilker von Lekkerland stellte den Tankstellen-Shop von morgen vor. Armin Henningsen und Sven Schalk von Diebold Nixdorf sprachen über die Notwendigkeit personalisierter Kundenansprache und die Möglichkeiten intelligenten Promotion Managements an der Kasse. Carsten Schemberg vom dlv Netzwerk Ladenbau skizzierte die neuen Anforderungen an den Ladenbau im Rahmen der Digitalisierung des PoS.