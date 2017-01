- Hersteller Canon zeigt auf der ISE 2017 in Amsterdam erstmals seinen neuen Laser Projektor 4K600STZ. Am Stand werden verschiedene Projektions-Szenarien vorgeführt – etwa eine nahtlose 360° Projektion. von Thomas Kletschke

Canon wird auf der vom 7. bis 10. Februar 2017 stattfindenden Messe in Halle 1 an Stand F42 zu finden sein. Das Unternehmen präsentiert dort mit verschiedenen Partnern ein breites Spektrum von Installationen, die mit Anwendungen aus den Bereichen Bildung, Unterhaltung und Digital Signage über verschiedene Branchen hinweg reichen.

Auf der Messe führt Canon erstmals den neuen Laser Projektor XEED 4K600STZ vor. Dieser projiziert Inhalte auf eine Panorama-Dome-Leinwand von Elumenati. So wird gezeigt, wie der XEED 4K600STZ mit seiner nativen 4K Auflösung (4.096 x 2.400 p) und der SSI Lichtquelle mit 6.000 Lumen Inhalte mit durchgehender Schärfe auf gekrümmten oder gewölbten Oberflächen erzielt.

Besucher erleben außerdem eine Doppel 4K Projektion über zwei Canon XEED 4K501ST Projektoren auf eine gewölbte Leinwand von AV Stumpfl. Möglich wird das durch die Marginal Focus Technologie von Canon. In diesem Standbereich ist auch der XEED 4K501ST Projektor im Zusammenspiel mit einem 360° Video Display von Phoenics zu sehen. Gezeigt wird eine nahtlose 360° Projektion auf eine Multimedia-Säule – interessant für Digital Signage Anwendungen.

In einer Passage auf dem Stand werden auch drei XEED WUX450ST im Einsatz sein, um die vertikale Lens Shift Funktion zu demonstrieren, die eine Reihe unterschiedlicher Installationsmöglichkeiten sowie die Picture by Picture und Edge Blending Funktionen bietet. Der Stand umfasst auch eine „Touch-and-Try“ Zone mit Produkten wie den Canon XC15 und 4K-Camcordern, dem Canon 5DIV PLUS EF Objektiv und der Canon EOS 1D X Mark II.