- Ein eigener ISE Messestand hat bei Kern & Stelly schon Tradition. Dort sowie mit Touren bei den Herstellern informiert der Distributor über aktuelle Branchentrends und neue Produkte. von Thomas Kletschke

Auf der ISE 2017 wird Kern & Stelly mit seinem eigenen Stand in der Halle 5 zu finden sein, am Standplatz 5-R100. Dort wird der Distributor für Medientechnik das AV Fachhandels-Publikum über individuell und persönlich beraten.

Schließlich will man mit den Partnern den bisherigen Kurs fortsetzen – mit aktuellen Highlights und Neuheiten aus den Bereichen Screens, Projektoren, Signal Management und weiteren Bereichen. „Seit unserer Gründung vor 12 Jahren befinden wir uns auf Wachstumskurs“, sagt Geschäftsführer Lutz Kern. „Den in 2015 erreichten Umsatz von 66 Millionen Euro konnten wir in 2016 um sagenhafte 20% steigern. Somit dürften wir aktuell der größte AV Distributor in Deutschland sein“, so Kern weiter.

Die Mitarbeiter von Kern & Stelly begleiten Fachhändler auch zu den Messeständen der Lieferanten, zu denen Atlona, BrightSign, Barco, BenQ, Chief, Elmo, Epson, Hitachi, NEC, Smart, Samsung oder Sharp gehören. So haben Kunden die Möglichkeit einen genauen Blick auf die Produkte zu werfen und auch die Hersteller und deren Personal näher kennenzulernen.