- Neben dem Business gibt es auf jeder ISE etwas zu feiern: für COMMTEC aus Uhingen das 30-jährige Bestehen, ein neuer wichtiger Distributionsvertrag sowie das erweiterte Portfolio. von Thomas Kletschke

Am Stand 2-A42 in der Halle 2 dürfte es gegen Abend des ersten Messetags ausgelassen zugehen. Dann wird die „COMM-TEC Jubiläums Standparty“ über die Bühne gehen, bei der geladene Kunden und Partner gemeinsam das 30-jährige Firmenjubiläum von COMM-TEC gebührend begehen werden.

Erst kürzlich übernahm der Distributor das gesamte Produktportfolio an professionellen Digital Signage Screens von LG, deren offizieller Lösungs- und Distri-Partner man nun ist. Entsprechend werden Screens von LG gezeigt, neben LCD Displays auch Professional OLEDs. Auch SWEDX Displays und Stelen, Touchscreens von Newline Mediaplayer von BrightSign und Content Management Lösungen und Digital Signage Player von Onelan werden zu sehen sein.

An interaktive Szenarien hat man auch gedacht und bringt den COMM-TEC Collaboration Hub mit. Auch Barco ClickShare Präsentationssysteme, sowie Projektoren des Herstellers sind im Einsatz zu sehen. Das neue Raumbuchungssystem Evoko Liso und das ebenfalls neue, motorisierte Einbaudisplay DB2 von Arthur Holm gehören ebenfalls zur Ausstattung am Stand. Das DB 2 zeigt dabei, das eine Einbautiefe von lediglich 20 mm in einem Tisch ausreichen kann. Zudem werden erstmals Produkte des Herstellers Flaltlift vorgestellt.

Im Bereich AV Streaming, IPTV und Video Walls werden Hard- und Softwarelösungen des deutschen Herstellers Teracue gezeigt. Neue Signal Management Produkte von Gefen, tvONE, ZeeVee und Just Add Power zeigen, was sich im Markt in puncto Videoverteilung, Umschaltung, Bearbeitung und Übertragung so tut.