- Bei BenQ Deutschland trägt nun Kai Volmer Verantwortung als Head of Sales. Er übernimmt die Position von Matthias Grumbir, Head of Sales Austria, der interimsmäßig, nach dem Ausscheiden von Dominic Mein, Mitte 2016, den Vertrieb in Deutschland geleitet hatte. von Thomas Kletschke

Mit der Neubesetzung stellt BenQ die strategischen Weichen für das gewünschte Wachstum im B2B Segment in Deutschland. Der gebürtige Rheinländer Volmer kann auf langjährige Erfahrungen in leitenden Funktionen zurückblicken und verfügt über eine sehr breitgefächerte vertriebliche Kompetenz sowie technisches Know how.

Zu seinen wichtigsten Stationen zählt unter anderem LG, wo Volmer insgesamt mehr als acht Jahre in unterschiedlichen Funktionen tätig war. Sein Tätigkeitsfeld umfasste die Positionen des Key Account Managers Distribution für Displays und Digital Signage, des Business Unit Managers Displays und Digital Signage in Deutschland sowie des Sales Managers B2B für Monitore, optische Laufwerke und Projektoren. Hier war er maßgeblich daran beteiligt, das gut funktionierende Monitor-Geschäft im Consumer Segment mit dem B2B Geschäft zu ergänzen und erfolgreich zu etablieren.

Davor war der heute 39-Jährige fast zehn Jahre beim Distributor Delo Computer tätig, zuletzt als Vertriebsleiter SMB. „Fast 20 Jahre Vertriebserfahrung, gute Kontakte im Channel und in der Distribution machen ihn zum idealen Kandidaten“, so Oliver Barz, Managing Director und Vice President Europe über die Neubesetzung.