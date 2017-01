- Bei der Canon Deutschland GmbH hat Paul Wouters seit Jahresanfang die Position des Service Excellence Director inne. Damit verantwortet er Support und Service im gesamten B2B Geschäft. von Thomas Kletschke

Paul Wouters folgt bei Canon Deutschland damit auf Markus Koch, der als Senior Director Service Excellence in die europäische Canon Zentrale gewechselt ist.

Der neue Service Excellence Director Wouters verantwortet den gesamten Service und Support für Geschäftskunden von Canon in Deutschland. Zuletzt war Wouters für die weltweite Service und Support Organisation von Océ Technologies verantwortlich. Der 58-Jährige verfügt über langjährige Erfahrung in der Druckindustrie. Bereits seit 1989 unterstützte Paul Wouters in verschiedenen Funktionen die Entwicklung des Serviceangebots von Océ Technologies, seit 2002 als Vice President mit weltweiter Verantwortung für den Service und Support von digitalen Drucksystemen.

„Wir freuen uns, mit Paul Wouters einen Experten gewonnen zu haben, der die bereits sehr hohe Kundenzufriedenheit weiter verbessern und nachhaltig weiterentwickeln wird“, so Rainer Führes, Geschäftsführer von Canon Deutschland, in einem Statement zu der Personalie.