- Bei Sony Professional Solutions Europe verantwortet jetzt Richard Scott die Media Solutions. Scott kennt die AV Branche gut und arbeitete bei verschiedenen Branchenunternehmen, darunter Größen wie Panasonic und Sony. von Thomas Kletschke

Mit Scott soll das Wachstum weiter vorangetrieben werden. Dabei kann er sich auf das europäische Führungsteam unter der Leitung von Adam Fry stützen, dem jetzigen Vice President von Sony Professional Solutions Europe, der zuvor diese Position innehatte. Scott verfügt über 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Vertrieb, Marketing und Services. Diese sammelte er in verschiedenen Unternehmen aus den Bereichen Rundfunk, Produktion, Medienverteilung, IT und Sicherheit.

Als neuer Leiter des Geschäftsbereichs wird Richard Scott für die Realisierung der an Medienunternehmen gerichteten Lösungsstrategie des Konzerns verantwortlich sein. Gleichzeitig soll er dafür sorgen, dass Sony die Entwicklung eines marktführenden Portfolios fortsetzt. Scott bringt umfangreiches Know how in Service- und IT-basierten Plattformen mit, das er zuletzt bei Irdeto erfolgreich unter Beweis stellte. Mit seiner großen Erfahrung bei der Leitung von Vertriebs- und Marketingabteilungen mit zum Teil komplexen Zugängen zum Markt und einem breiten Spektrum an Produkten und Services übernimmt Richard Scott die Gesamtverantwortung für die zukünftige Gestaltung der Interaktion mit Kunden von Sony.

Scotts letzte Position war die des Senior Vice President of Global Sales und Marketing bei Irdeto. Davor war er Senior Vice President Global Sales und Services bei Harris Broadcast. Außerdem hat Scott für Panasonic Broadcast Europe und Ascent Media gearbeitet und startete seine Karriere bereits bei Sony gestartet. Adam Fry, Vice President von Sony Professional Solutions Europe, über die Personalie: „Wir freuen uns, dass Richard jetzt an unserer Seite ist. Seine vielen und unterschiedlichen Erfahrungen, von der Produktentwicklung bis hin zur aktiven Kundenbindung, machen Richard zur Idealbesetzung für die Leitung der ‚Sony Media Solutions And Services Agenda‘ in Europa.“