AV und Digital Signage werden immer vernetzter. Das bedeutet auch, dass Betreiber großer AV Netzwerke und vor allem deren Dienstleister sich Gedanken um die Sicherheit machen müssen. Die beiden weltweit aktiven AV Verbände InfoComm International und CEDIA veranstalten auf der ISE deshalb Konferenz zum Thema Cybersicherheit. Titel der Veranstaltung: "Cybersecurity: How to Help Your Customers Understand, Mitigate, and Respond to Threats".