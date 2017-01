- Mit der branchenweit ersten All in One Serie an Ultra HD Professional Screens geht der US-Hersteller Planar noch im ersten Quartal 2017 in den Markt. Alle drei Varianten sind auch als Multitouch Screens erhältlich. von Thomas Kletschke

Unter dem Namen QE bringt Planar die neue 24/7 Serie heraus, die aus Displays in den Größen 75″, 86″ sowie 98″ besteht. Nach Herstellerangaben ist dies die erste All in One Serie für 4K (hier: Ultra HD) Digital Signage in der Branche. Da die Auslieferung noch in den ersten drei Monaten des Jahres erfolgen soll, kann man davon ausgehen, dass die QW Serie auch auf der ISE 2017 gezeigt wird. Laut Unternehmens-Website handelt es sich ums sechs Screens, da alle drei Diagonalen sowohl als Multitouch wie als herkömmliche LCD Screens erhältlich sein werden.

Die Auflösung liegt jeweils bei 3.840 x 2.160 p. Bei der Luminanz (typical) werden jeweils für die 75″ und 86″ Modelle 500 cd/m² erreicht, beim 98-Zöller 450 cd/m² (gleiche Angabe bei den Touch Modellen, die mit IR Touch 20 Touchpunkte erlauben). Der Betrieb ist sowohl im Landscape wie im Portrait Modus möglich.

Via DP 1.2 und HDMI 2.0 wird 4K @ 60 Hz unterstützt. Die mit HDCP 2.2 ausgestatteten Screens verfügen über einen Embedded 4K Mediaplayer. Dieser läuft auf dem OS Android und kommt mit 2 x USB, 8 GB Speicher sowie einem Micro SD Slot daher. Als hauseigene Software wird ContentSmart genutzt. Auch HDMI 1.4 ist 1x verbaut. Für Audio stehen 2 x 10 W zur Verfügung.