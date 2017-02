- Media Owner APG|SGA und Hersteller Samsung testen in der Stadt Zürich erstmals das von Samsung entwickelte 85″ Outdoor Display „OH85F“. Dieses könnte künftig bei dem Außenwerber als kommendes City ePanel-Modell eingeführt werden. von Thomas Kletschke

Die APG|SGA hat erstmals in der Schweiz ein 85″ Outdoor Display von Samsung installieren lassen – direkt zwischen den beiden Einkaufscentern „Sihlcity“ und „Brunaupark“ an der stark frequentierten Haltestelle „Saalsporthalle“ der Sihltal-Zürich-Uetliberg Bahn (SZU). Der in den letzten Monaten von Samsung entwickelte Screen „OH85F“ wird nun exklusiv im Rahmen eines mehrwöchigen Testbetriebs der Öffentlichkeit präsentiert.

Das Glas des DooH Screens ist vandalensicher und mit Anti-Graffiti-Beschichtung versehen. Die Geräte der OH Serie können ohne spezielles Gehäuse bei Temperaturen von -30° Kälte bis zu +50° eingesetzt werden. Mit einer Helligkeit von bis zu 2.500 cd/m² ist das Display auch bei direkter Sonnenlichteinstrahlung gut lesbar.

Michel Schauenberg, Head of Business Developement Display bei Samsung: „Es freut uns außerordentlich, unser bahnbrechendes neues Produkt an einer Bahn-Haltestelle mit den kompetenten Partnern APG|SGA, Kilchenmann und SZU vorzustellen. Dank aller Parteien haben wir diese Premiere geschafft. Diese erste Installation in Europa wird helfen zu zeigen, was es für Möglichkeiten im Bereich Digital out of Home Media gibt.“

Während einer drei Monate dauernden Testphase wird APG|SGA auf dem neuen Display von Samsung denselben Content wie auf den Rail ePanels im Zürcher Hauptbahnhof ausstrahlen. Neben den Rückmeldungen von Kunden und Standortpartnern sollen als Messdaten die technischen Feedbacks ausgewertet und die Steuersysteme laufend optimiert werden. Insbesondere Licht- und Temperaturschwankungen liefern hier wertvolle Erkenntnisse. Die gesammelten Ergebnisse bilden die Entscheidungsgrundlage für die mögliche Anwendung des „OH85F“ als zukünftiges City ePanel der nächsten Generation.