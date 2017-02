- Im Rahmen der EuroShop findet in diesem Jahr auch die EuroCIS statt, die Technologiefachmesse zu Handelsthemen. Aussteller AURES wird dort sein neues PoS Tablet SWING vorstellen. von Thomas Kletschke

AURES stellt in Halle 6 am Stand G46 aus. Dort zeigt der Kassenhersteller die mobile Lösung SWING. Mit dem Tablet können Multichannel-Ansätze umgesetzt werden – etwa das Kassieren auf der Fläche am PoS. Leicht gewölbt und mit Handschlaufe soll das Tablet ein ermüdungsfreies Tragen erlauben. Ferner verfügt es auf der Rückseite über einen integrierten Klappständer, mit dem das Tablet auf dem Tisch stehen kann.

Das SWING kommt mit dem eigens von AURES entwickelten Pogo-System mit integriertem Diebstahlschutz. Pogo stellt den Kern einer Reihe von Aufnahmestationen dar und hält das SWING sicher in seiner Position; dabei stehen verschiedene Montagemöglichkeiten zur Verfügung: optionale VESA-/Wandhalterung – etwa für Digital Signage – oder eine robuste Mini-Säule für die Theke. Magnete greifen das Tablet und verriegeln es automatisch. Ein Entnehmen ist dann nur mit PIN-Freigabe möglich. Dies verhindert nach Herstellerangaben die un-autorisierte Nutzung sowie Diebstahl.

Für das SWING ist auch eine Dockingstation erhältlich. Sie verfügt über mehrere Schnittstellen für Kassenlade, Bondrucker, EC-Geräte und weitere Peripherie. Das SWING bleibt über Funk mit der Dockingstation in Verbindung und hält so permanent den Kontakt zu den dort angeschlossenen Geräten. Bei Wand- oder Tischmontage kann das SWING an die „Light Box“ angeschlossen werden, ein POS Device Hub, der zusätzliche Anschlussmöglichkeiten mit anderen Peripheriegeräten bietet. Das SWING sowie die Dockingstation sind in schwarz und weiß lieferbar. Das Gerät ist kompatibel Kompatibilität zu den Standardschnittstellen WLAN, RFID, NFC, Bluetooth, BLE und Mifare.