- Im Gastkommentar von Paul von Schubert, Geschäftsführender Gesellschafter der Gundlach Holding, geht es um die Konsolidierung des Digital Signage-Marktes, an der sich SEEN MEDIA und Gundlach Intelligent Solutions bekanntlich aktiv beteiligt haben. von Theresa Amann

Paul von Schubert, Geschäftsführender Gesellschafter, Gundlach Holding GmbH & Co.KG:

Das Jahr 2016 war für die SEEN MEDIA und Gundlach Intelligent Solutions besonders. Zum 1.1.2017 haben sie fusioniert und heißen zusammen Gundlach Seen Media. Damit haben wir uns aktiv an der Konsolidierung des Digital Signage-Marktes beteiligt, um einer der relevantesten Partner für unsere Kunden zu werden und zu bleiben.

Anlass des Zusammenschlusses ist die vorangeschrittene Professionalisierung der Digital Signage-Kunden. Sie wollen ‚alles aus einer Hand‘ und ‚Konzepte aus Erfahrung‘. Bei Finanzierung, Roll-Out und Betrieb der Netze erwarten Sie großes, bewiesenes Know-How und Perfektion.

Somit schafft die Zusammenlegung der Creativ- und Konzept-Profis und -Pioniere aus Aachen und Düsseldorf mit den Umsetzungs- und Betriebsprofis aus Hamburg einen aktuell einzigartigen, grossen und nachhaltigen Anbieter und Partner für die Kunden. Gundlach Seen Media erreicht somit als einer der ersten das nächste Professionalitätslevel in unserer Branche.

Unsere Branche wächst zügig, die Anforderung unserer Kunden werden komplexer, die Ansprechpartner kompetenter, die Lösungen effizienter und wirksamer. Gundlach bedient den PoS seit 125 Jahren, Gundlach Seen Media in Summe seit über 10 Jahren digital. Wir versuchen die Bedürfnisse des Kunden in seiner Kommunikation mit seinen Kunden vorausschauend mit Innovationen zu gestalten. Dafür sind die mobile Advertising Erfahrungen des europäischen Marktführers addapptr.com innerhalb der Gundlach Gruppe von grosser Bedeutung. Multi-Channel ist die Lösung der Zukunft für den PoS, die effiziente, einfache und komplexitätsbeherrschende Infrastruktur und die Schaffung von Wirksamkeit die Aufgabe. Unsere Aufgabe.

Das neue Jahr startete rasant, alle 60 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind rund um die Uhr aktiv, große neue Aufträge werden aktuell parallel umgesetzt, wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht.