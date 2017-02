- Der britische Hersteller Loxit wird auf der ISE 2017 den Magic Carpet ausrollen, ein app-basiertes System für interaktive Projektionen in vertikalen Märkten wie Corporate oder Education, das für alle Altersstufen gedacht ist und weitestgehend barrierefrei funktioniert. von Thomas Kletschke

In der Halle 11 will Loxit eine interaktive Neuheit am Stand 11-G132 zeigen, den Magic Carpet. Nicht umsonst hat man dazu den hochfliegenden Namen gewählt, der einen sofort an Aladdin oder Steppenwolf denken lässt.

Der in einer mobilen Version ebenso wie in einer Variante für Festinstallationen daherkommende magische Teppich besteht aus Hardware (klar, zur Projektion) sowie umfangreicher Software (500 Apps mit 35 anpassbaren App Templates sowie 5.000 Medienquellen), mit der Anwender interaktive Projektionen gestalten können, die via iOS oder Android Mobile Devices gesteuert werden können.

Als vertikale Zielmärkte hat Loxit dabei sowohl den Unternehmensmarkt wie den Bereich Erziehung und Bildung im Blick. Für Großbritannien hat die Software laut Hersteller auch Freigaben gemäß den Curricula Early Years, Primary und SEN (Special Educational Needs) erhalten.

Die möglichen Interaktionsformen richten sich nach verschiedenen menschlichen Sinnen: Gestensteuerung ist ebenso möglich wie Steuerung via Blick beziehungsweise Auge (Eye Gaze). Auch Touch sowie Steuerung via Maus werden unterstützt. Ob auch eine Steuerung über Sprache / Audio möglich oder geplant ist, teilte der britische Hersteller bislang nicht mit.

Hält der Magic Carpet, was er verspricht, könnte er sich auch gut im AV Rental Park entsprechender Dienstleister machen, da er sich an sehr unterschiedliche Zielgruppen wendet und (Lern-) Spaß verspricht.