- Multitouch Experte MMT bringt seine in diversen Ausführungen erhältliche Hypebox – eine Präsentationsbox samt transparentem LCD Screen – in einer neuen Version heraus und zeigt diese auf der ISE 2017. Die zusätzlichen Features sind interessant, Bald startet nach invidis Informationen eine Pilotinstallation in Deutschland. von Thomas Kletschke

Auf der Messe wird MMT in der Digital Signage Halle 8 mit einem eigenen Stand (8-K270) zu finden sein. Dort wird der deutsche Hersteller seine Hypebox Touch V2 in einer 43″ und einer 48″ Ausführung zeigen. Die neuen Varianten sind allesamt Weltpremieren. Das kleinere Modell wird als Landscape Modell zur Wandintegration gezeigt, das sich vorne öffnen lässt. Bislang gab es lediglich Modelle, bei denen die Bestückung von hinten erfolgte. Der größere 48-Zöller ist in Form einer Stele mit Portrait Ausrichtung zu sehen. Die beiden Touch Modelle arbeiten mit 10 Punkt Multitouch.

Zu den neuen Features gehören eine verbesserte Transparenz der Modelle die in Größen von 32″ bis 84″ verfügbar sind – erstmals auch in 43″ und 48″. Das Housing besteht aus Aluminium. Zur Ausspielung kann der integrierte Mediaplayer (USB Playback, Android) genutzt werden. Auch Windows-basiertes Digital Signage wird unterstützt; in dem Falle über die OPS Schnittstelle für externe Mediaplayer, die es bislang nicht gab. Ein Feature dürfte zudem besonders interessant sein, das Smart Lock, das ein schlüsselloses Öffnen der Box erlaubt, und das offenbar über elektronische (Magnetstreifen-) Karten funktioniert, wie die Abbildung aus einem Newsletter der Firma zeigt (vgl. Aufmacherbild).

Es gibt nach invidis Informationen bereits ein erstes Pilotprojekt mit einem namenhaften US Hersteller, der Haushaltsartikel erstellt und in Deutschland mehrere Shops in diesem Jahr eröffnet und in denen die Hypebox V2 zum Einsatz kommen wird.

Auch bei zwei Kooperationspartnern wird die Hypebox zu sehen sein, der Benamung zufolge allerdings nicht in der neuen Version V2. In der Halle 8 haben 3M und eyefactive an 8-H230 einen Stand, an dem auch Flat Frog vertreten ist. Dort sind eine Touch 42″ Portrait Stele mit InGlass Touch und ein Touch 42″ Landscape mit PQ-Labs Touch im Einsatz.