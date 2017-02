Die Veranstaltungsreihe Digital Signage Summit Events wird erstmals auf einer ISE das Messe-Programm ergänzen. Impulse zum Markt kommen unter anderem von Google, Intel und Scala-Käufer Stratacache. Unter dem Motto "Digital Signage at the Crossroads – New Technologies, Changing Demands and Market Consolidations" wird der DSS ISE am zweiten Messetag stattfinden. Ein Überblick über Programm und Sprecher.