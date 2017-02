- Im Zuge der strategischen Ausrichtung auf die Märkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz hat die Goldbach Group AG ihre Fokussierung auf DACH-übergreifende Projekte verstärkt und die Stelle Project Manager DACH geschaffen. Diese wird mit Karen Wilbrand besetzt. von Thomas Kletschke

Anfang Januar 2017 hat Karen Wilbrand die neu gegründete Stelle als Project Manager DACH angetreten. Wilbrand wird den Bereich Sales & Marketing weiterentwickeln und damit die Rolle der Gruppe als unabhängiger Aggregator von Werbeinventar in der DACH Region stärken.

In ihrer Funktion leitet Karen Wilbrand verschiedene Projekte im Bereich Digital-out-of-Home, Display, Mobile und Video und zeichnet für die DACH-weite Realisierung verantwortlich. Sie bildet die Schnittstelle zwischen Spezialisten der einzelnen Units der Goldbach in der DACH Region und dem Management der Goldbach Group.

„Goldbach Media (Switzerland) AG hat im letzten Jahr die Umsetzung der ersten programmatischen DooH Kampagne in der Schweiz initiiert. In diesem Zusammenhang ist die Anreicherung der Daten auch auf Gruppenebene ein prominentes Thema“, so Wilbrand in einem Statement zum Amtsantritt. „Die Automatisierung des Datenmanagements im Bereich der Digital Place-based Screens ist ein wichtiger Schritt für eine optimierte Zielgruppenansprache und die Möglichkeit, maximal von der Verzahnung der einzelnen Medien – beispielsweise durch eine mobile Verlängerung – zu profitieren. Ich freue mich sehr darauf, diese spannende Entwicklung weiter voranzutreiben.“

Karen Wilbrand bringt langjährige Erfahrung in der Planung und Realisation crossmedialer Marketing- und Kommunikationskampagnen sowie der internationalen Projektleitung mit. Nach ihrer Ausbildung bei Grey Worldwide GmbH in Düsseldorf, studierte sie berufsbegleitend und zweisprachig International Management. Während ihrer Tätigkeit bei den Agenturnetzwerken WPP, Publicis und IPG betreute sie nationale und internationale Kunden aus unterschiedlichen Branchen. Zuletzt war sie als Managing Partner bei Mediabrands sowie als Electronic Director bei Mindshare tätig.