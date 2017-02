- Beim High Brightness Spezialisten DynaScan hat Kerstin Muller als Business Development Manager angedockt. Neben dem Wechsel der in der Digital Signage Branche gut vernetzten Muller – zuletzt LG – vermeldet der US-Hersteller auch einen neuen Standort. In Augsburg ist ein neues Sales Office samt Showroom eröffnet worden. von Thomas Kletschke

Mit 17 Jahren Erfahrung in der Branche kennt Kerstin Muller die hiesige und internationale AV und Digital Signage gut. Zuletzt war Muller für LG Electronics tätig, zuvor arbeitete sie für den PoS und Interaktiv Experten Elo Touch Solutions. Insofern kennt sie sich auch auf dem US-Markt und mit US-Herstellern aus.

Jetzt ist Kerstin Muller Business Development Manager für DynaScan, die mit High Brightness Lösungen als langjährige Experten für lichtstarke Umsetzungen bei LCD Screens gelten. Dort wird sie ihre Kenntnisse des DACH Marktes nutzen.

Zeitgleich gab DynaScan nun die Eröffnung des neuen Sales Offices in Augsburg bekannt, das auch über einen Showroom des Herstellers verfügt. Der neue Standort von DynaScan befindet sich in der Südtirolerstrasse 9 in 86165 Augsburg. Telefonisch ist das Büro unter +49 (0)821/8083068 erreichbar, Die E Mail-Adresse lautet: info@dynascandisplay.com.