- Seit Februar 2017 verantwortet Oliver Mack in der Geschäftsführung der macom GmbH neben Firmengründer Björn Jensen die künftige Entwicklung des Unternehmens und der Marke. von Thomas Kletschke

Der 42-jährige Dipl.-Kfm. lic.oec. Oliver Mack hat dort unter anderem die Hauptaufgabenfelder Business Development, Marketing, Vertrieb, Consulting und das macomLAB. Zusätzlich zum Kerngeschäft der medientechnischen Fachplanung soll er auch die Strategieberatung für Kollaborationslösungen, neue Arbeitswelten, Digitalisierung und die interaktive Markenpräsentation weiter ausbauen. Ziel ist die Weiterentwicklung der Marke macom vom reinen Ingenieursdienstleister zum Ingenieur- und Technologie-Consultant auf strategischer und operativer Ebene.



Mack war seit September 2014 als Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter Business Development bei der macom tätig. In dieser Funktion hat er beispielsweise das Key Account Management für ausgewählte Kunden eingeführt und bereits Weichen für die Weiterentwicklung der Marke gestellt. Oliver Mack verfügt über langjähriges und interdisziplinäres Wissen im Technologiemanagement und -Consulting sowie im Projekt- und Key Account-Vertrieb im IT und AV Markt. Zu den Stationen seiner Laufbahn zählen das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, IT Dienstleister GFT Technologies AG, der AV Systemintegrator ICT AG sowie Displayhersteller eyevis GmbH.