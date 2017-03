BookingDooH startet in Osteuropa

- Die rumänische SPM Indoor Division schließt sich als erstes osteuropäisches Netzwerk der netzwerkübergreifenden Buchungsplattform BookingDooH an. SPM Indoor Division verfügt über ein Mall-Signage-Netzwerk in fünf der größten Städte des Landes. Besonders interessant an diesem Netzwerk ist das integrierte Remote Eye Tracking durch Bewegungssensoren mit einer Reichweite von bis zu 6 m. von Florian Rotberg

Die Bildschirme sind an den Orten mit dem stärksten Publikumsverkehr angebracht – in Eingangsbereichen, an Rolltreppen, im Gastronomiebereich – und erreichen wöchentlich 1.620.000 Besucher.

Mit der Aufnahme von SPM Indoor Division beginnt für BookingDooH die Erschließung des interessanten und viel versprechenden osteuropäischen DooH-Marktes, der auch in naher Zukunft von großem Interesse für die Plattform sein wird. Insgesamt vermarktet BookingDooH zurzeit ein Netzwerk von über 123.000 Screens mit über 41 Mio. wöchenlichen Kontakten.