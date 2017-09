Mobile Marketing wird wichtiger

Mobile Marketing, so eine forsa-Studie im Auftrag des IBM-Unternehmens Coremetrics, gewinnt zunehmend an Bedeutung. Auch im Bereich Digital Signage wird mobile Werbung immer öfter eingesetzt und mit Installationen verknüpft.

- Doch die Studie bescheinigt neben der positiven Entwicklung auch eine starke Verunsicherung auf Seiten der Marketingverantwortlichen, insbesondere was die optimale Einbindung von Mobile Marketing in den Marketing-Mix betrifft. von Stefanie Schömann-Finck

Für die Studie wurden 100 Entscheidungsträger aus Marketingabteilungen von Handelsunternehmen und Dienstleistern mit mindestens 250 Mitarbeitern befragt. Ziel war es, herauszufinden, wie sehr Mobile Marketing heute schon in den Marketingstrategien von Unternehmen verankert ist.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Bedeutung von Mobile Marketing kontinuierlich wächst: Insgesamt 59 Prozent der Befragten glauben, dass Mobile Marketing 2011 „wichtiger“ beziehungsweise „deutlich wichtiger“ sein wird als im vergangenen Jahr.

Allerdings bedienen nur rund 40 Prozent die mobilen Kommunikationskanäle. Rund 60 Prozent der Befragten hegen allerdings Zweifel, wie man entsprechende Maßnahmen am besten umsetzt: Sie wünschen sich mehr Informationen zu Möglichkeiten und Kanälen und sehen die größte Schwierigkeit darin, die Inhalte an die Bedürfnisse der Zielgruppe anzupassen. Genau so mit einem Fragezeichen versehen ist für viele der Return on Marketing Investment: Lohnt sich das Engagement finanziell?

„Das jedoch ist das kleinste Problem“, sagt Martin Döttling, Vice President Product Marketing bei Coremetrics. „Während es sorgfältiger Analyse und Planung bedarf, um die richtigen Mittel und die richtigen Kanäle auszuwählen, ist es einfach, die Effizienz dieses eingeschlagenen Wegs zu messen und so auch relativ kurzfristige Anpassungen vorzunehmen. Wenn man von Anfang an die richtigen Analysetools am Start hat, kann man seine Marketingmaßnahmen ganz gezielt optimieren.“

Trotz aller Zweifel: Die vielfältigen Möglichkeiten des Mobile Marketing werden von den meisten Unternehmen als relevant eingeschätzt und so plant rund die Hälfte der Befragten, es in naher Zukunft in die eigene Vermarktungsstrategie zu integrieren.