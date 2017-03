- Wechsel vom Flughafen Dresden zum Airport in Franken: Dr. Michael Hupe wird neuer Geschäftsführer des Flughafens Nürnberg. Bis zum Jahreswechsel wird er Karl-Heinz Krüger und Harry Marx ablösen. von Thomas Kletschke

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann gab die hochrangige Personalie als Aufsichtsratsvorsitzender der Flughafen Nürnberg GmbH in Nürnberg gemeinsam mit dem stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Ulrich Maly und Aufsichtsratsmitglied Dr. Markus Söder bekannt. „Der Aufsichtsrat hat einstimmig beschlossen, dass Dr. Hupe voraussichtlich bis zum Jahreswechsel die Nachfolge der bisherigen Flughafen-Geschäftsführer Karl-Heinz Krüger und Harry Marx antritt.“

Die bisherigen Geschäftsführer Krüger und Marx leiten seit 2001 den Flughafen Nürnberg. Beide scheiden „auf eigenen Wunsch aus der Geschäftsführung aus, um den Weg für einen Neuanfang freizumachen“, wie es in gleichlautenden Pressemitteilungen des Bayerischen Innenministeriums und der Flughafengesellschaft heißt. Der Aufsichtsrat dankte Krüger und Marx bereits jetzt für ihren jahrelangen Einsatz zum Wohle des Nürnberger Flughafens.

Branchen-Start bei Fraport

Der 1964 in Seattle/USA geborene Michael Hupe war nach seinem Studium zum Diplom-Wirtschaftsingenieur von 1990 bis 1995 zunächst als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Rechnungswesen und Controlling der Technischen Hochschule Darmstadt tätig. Nach Abschluss seiner Promotion begann er 1995 seine berufliche Karriere bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Dort wurde er nach einem zwölfmonatigen Traineeprogramm im Juni 1996 als Kreditsachbearbeiter in den Bereich Export- und Projektfinanzierung übernommen.

Im Mai 1998 wechselte Dr. Michael Hupe zur Fraport AG in den Bereich Controlling, Rechnungswesen und Finanzierung und übernahm später den Posten des Leiters Konzernfinanzierung. Seit 2002 ist Herr Dr. Hupe als alleinverantwortlicher Geschäftsführer der Flughafen Dresden GmbH tätig. Dr. Michael Hupe ist darüber hinaus Vorstandsvorsitzender des Tourismusverbands Dresden e.V., im Vorstand des Landestourismusverband Sachsen e.V., Mitglied des Verwaltungsrates der Sächsischen Dampfschiffahrts GmbH & Co. Conti Elbschiffahrts KG sowie Vorsitzender des Fachausschusses für Verkehr des ADV Der Flughafenverband e.V.