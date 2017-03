- Die Schweizer Littlebit Technology AG vertreibt als Grosshändler IT Produkte wie Computerkomponenten und Peripherie sowie als Produzent Notebook-, PC-, und Serversysteme. Das in Hünenberg ZG ansässige Unternehmen sucht nun zur Verstärkung der Einkaufsabteilung im Bereich Product Marketing Solutions zum 1.09.2014 oder nach Vereinbarung einen Product Manager/technischen Projektmanager Digital Signage. von Theresa Amann

Die Stellenanzeige lautet wie folgt:

Product Manager/technischer Projektmanager Digital Signage

Sie übernehmen die Einkaufsverantwortung diverser Peripherie, Software und Lösungsprodukte. Dabei haben Sie als Product Manager die Absatz- und Profitverantwortung und agieren als Schnittstelle zwischen den Abteilungen Solutions Marketing und Verkauf.

Folgende Aufgaben erwarten Sie:

Pflege der Produkte- und Lieferantstammdaten aus dem Bereich Digital Signage (SW und HW)

Disponieren und Erfassen von Einkaufsbestellungen

Koordination der offenen Bestellungen und Backlogs

Verhandlung von Preis- und Lieferkonditionen mit den Herstellern

Analyse und Evaluation von neuen Produkten

Direkte und proaktive Betreuung der Key Accounts

Konzipierung von Digital Signage Solutions

Unterstützung Sales Team mit Digital Signage Solutions und deren Offertausarbeitung

Schnitt-und Anlaufstelle für MarCom / Produktion / Key Accounts / Service / Technik

Koordination und Umsetzung von Gesamtaufträgen

Erarbeitung und Umsetzung von Marketing-Plänen der zugewiesenen Produktgruppen und unserer Digital Signage Solutions

Wir wenden uns an eine selbstsichere und belastbare Person mit Knowhow im Hardwareumfeld sowie Erfahrung im Bereich der Software Lizenzierung. Eine kaufmännische Grundausbildung mit einer Weiterbildung im Bereich Marketing oder abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium, Berufs- und Projekterfahrung im Bereich Digital Signage oder Display Lösungsumfeld, sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift und geübter Umgang mit Office-Applikationen insbesondere Excel setzen wir voraus. Eine strukturierte, genaue Arbeitsweise und zielstrebiges Engagement ergänzen Ihr Profil perfekt.

Wir bieten eine vielschichtige und interessante Herausforderung, in welcher Sie Ihre Qualitäten eigenverantwortlich einbringen können. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Erfüllen Sie unser Anforderungsprofil und sind Sie eine zuverlässige Persönlichkeit, die Flexibilität, Entwicklungsmöglichkeiten und Selbständigkeit schätzt? Dann suchen wir Sie zur Ergänzung unseres motivierten Teams. Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Foto und Gehaltsvorstellungen (bitte nur per E-Mail) an: bewerbung@littlebit.ch

Littlebit Technology AG

Frau Barbara Schuler

Human Resources

Bösch 83

6331 Hünenberg

Weitere Informationen sowie die Stellenausschreibung als PDF finden Sie hier.