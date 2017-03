- Mit Wirkung zu Anfang Oktober 2014 wurden Christian Massmann als CEO und Daniel Meindl als kaufmännischer Geschäftsführer und COO in die Geschäftsführung der Reutlinger Eyevis Group berufen. Die Leitung der technischen Bereiche liegt weiterhin bei dem Mitgründer und CTO des Unternehmens, Heiko Schaich. von Thomas Kletschke

Zum 01.10.14 wurden Christian Massmann (45) als Geschäftsführer (CEO) und Daniel Meindl (40) als kaufmännischer Geschäftsführer und COO in die Geschäftsführung der Reutlinger Eyevis Group berufen. Christian Massmann folgt als neuer CEO auf Michael Nagel. Daniel Meindl erweitert die Geschäftsführung des Herstellers für Visualisierungssysteme, um die Integration der in diesem Jahr zugekauften Unternehmen wie Digital Signage Software Spezialist Stinova in die eyevis Group zu strukturieren. Personelle Veränderungen gibt es bei eyevis auch im Vertrieb. Vetriebsleiter Oliver Mack hat das Unternehmen verlassen und bei Macom angeheuert.

Vor seiner Tätigkeit bei der Eyevis Group war Christian Massmann international in der TV- und Internetbranche tätig – unter anderem als Weltvertriebschef des ZDF und als Geschäftsführer verschiedener Produktions- und Digitalunternehmen einer der größten europäischen Mediengruppen. Er verfügt über langjähriges Know-how im Bereich der internationalen Vermarktung und Markenführung für audiovisuelle Medien und die Digitalbranche. „Eyevis ist ein hervorragendes Beispiel für deutsche Ingenieurskunst und Erfindergeist. Ich freue mich sehr, die Geschäftsführung des Unternehmens übernehmen zu können“, so Massmann.

Daniel Meindl wird die kaufmännische und organisatorische Führung der Gruppe übernehmen, zu der neben den Tochtergesellschaften in Frankreich und Spanien auch die Technologieunternehmen Teracue Eyevis und STiNO Eyevis gehören. Meindl verfügt über langjährige internationale Erfahrung aus kaufmännischen Führungsfunktionen bei Fujitsu Siemens Computers und arvato Services Bertelsmann. Unter anderem war er CFO von Fujitsu Siemens Computers, Inc. USA und von Arvato Digital Services USA. Die Leitung der technischen Bereiche liegt weiterhin bei dem Mitgründer und CTO des Unternehmens, Heiko Schaich.