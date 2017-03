- Ende letzten Jahres wurde in Hannover das neue Kino Atsor Grand Cinema eröffnet. Indoor sowie im Außenbereich setzt der Betreiber auf Digital Signage. Insgesamt kommen dabei mehr als 50 Displays zum Einsatz. von Thomas Kletschke

Anfang Dezember 2014 eröffnete in Hannover das Astor Grand Cinema. Das Premiumkino verfügt über Sitzplätze für 2.200 Gästen und 10 Kinosäle. Das Ambiente ist an die 50er und 60er Jahre angelehnt und erzeugt die Atmosphäre eines klassischen Filmtheaters. Allerdings setzt man Indoor wie Outdoor auch auf modernes Digital Signage.

Die von der Neo Group installierte Hardware im Outdoor-Bereich ist eine 13 Meter breite Cinema-Video Wall, die einerseits aus 12 x 55″ großen High Brightness Displays besteht. Diese Screens sind vertikal orientiert und nebeneinander angeordnet.

Sixpacks und LED Wall

Zwei Sixpacks aus den verwendeten 55-Zöllern umrahmen so – jeweils links und rechts installiert – die zudem verbaute 5mm LED Video Wall mit einer Bildschirmdiagonale von 7 Metern. Laut Neo ist die Cinema-Video Wall in Hannover die längste in Deutschland.

Auch im Innenbereich des Kinos kommen Displays zum Einsatz. Hier werden Modelle von 19″ bis 55″ verwendet. Insgesamt wurden mehr als 50 Displays verbaut. Diese werden beispielsweise zur Saalinformation, als Kassen TV oder für den Trailer-Kanal genutzt. Die Verteilung der digitalen Inhalte erfolgt zentral über insgesamt 20 verschiedene Kanäle. Neben der Hardware brachte Neo Group als Generalunternehmer auch das Projekt Management, die Beratung und die verwandte Digital Signage-Software von Broadsign mit ins Projekt ein.