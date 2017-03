- An deutschen Bahn-Schaltern herrscht Hochbetrieb. Um die Aufruf-Prozesse effizient zu gestalten, setzt die Deutsche Bahn auf Digital Signage. Bundesweit werden jetzt 40 digitale Aufrufsysteme der Deutschen Bahn von Netvico gesteuert. Zuletzt wurde in Nürnberg installiert. von Thomas Kletschke

Die einnahmestärksten und hochfrequentierten Reisezentren der Deutschen Bahn sind mit interaktiven Aufrufsystemen ausgestattet, um Wartezeiten an den Verkaufsschaltern zu verringern und Beratungsabläufe zu verbessern sowie zu dokumentieren. Bundesweit wurden seit Ende 2012 bundesweit etwa 25 Millionen Tickets der Deutschen Bahn über digitale Aufrufsysteme von Netvico erstellt.

Nach dem Umbau des DB Reisezentrums Nürnberg ist dort sind auch dort das Aufrufsystem und ein Kundeninformationsterminal (KIT) in neuem Design installiert worden. Als Software wird PlayEverywhere von Netvico genutzt, um Steuerung und Verwaltung aller angeschlossenen Systeme abzuwickeln. Die Software steuert dabei alle angeschlossenen Aufrufstelen des Reisezentrums. Das Aufrufsystem ist zentral konfigurierbar.

Die 40 interaktiven Aufrufstelen bieten den Kunden der Deutschen Bahn bundesweit die Möglichkeit, sich über eine Touch-Funktion eine Ticketnummer im Reisezentrum anzufordern. Ist der Kunde an der Reihe, erscheint auf einem 46″ Display am Beratungsschalter die entsprechende Ticketnummer.

Auch in Nürnberg wurde der Kundenservice durch den Einsatz von Digitaal Signage verbessert. Für den Umbau des Nürnberger Reisezentrums wurden das System sowie das KIT neu designt. Über das KIT können Reisende wichtige Informationen wie Reiseangebote und Informationen zur BahnCard per Knopfdruck am Terminal anfordern.

Im Bedarfsfall lassen sich hier auch Online-Tickets erneut aufrufen und ausdrucken. Die zentrale Steuerung und Verwaltung aller Inhalte erfolgt über PlayEverywhere. Das Infotainment – Texte, Bilder und Werbesequenzen – lässt sich jederzeit ändern und austauschen.