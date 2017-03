- Seit einiger Zeit forciert Acer den Bereich Digital Signage. Nun kooperiert der Hersteller auch mit STiNO. Derzeit sind iChannel oder ePromoter mit Partnerrabbat erhältlich. von Thomas Kletschke

Acer baut sein Angebot für Digital Signage-Lösungen aus: Ab sofort bietet Acer für die Steuerung seiner Veriton PCs und Large Format Displays der DV-Serie maßgeschneiderte Software von STiNO an. Die Palette der Lösungen reicht vom einzelnen Willkommens-Display bis zum landesweiten DooH Werbenetzwerk.

Je nach Größe des Screen Netzwerks und vorgesehener Inhalte bietet Acer verschiedene STiNO-Lösungen aus einer Hand. Mit ePromoter gelingt der Einstieg in die Kommunikation über lokale Displays: Über WLAN lassen sich die installierten Bildschirme direkt mit Hilfe von Tablets oder Smartphones bespielen, damit eignet sich die Lösung zum Beispiel für Restaurants, kleine Einzelhändler oder Ausstellungsflächen. All in One PC-Displays lassen sich mit touchPromoter als Kiosk- und Multitouch-Präsentationsterminals einsetzen.

Für größere Screen-Netzwerke steht die iChannel Software zur Verfügung: Das Web CMS ist als Cloud Service verfügbar oder wird auf einem Windows PC als Server installiert und eignet sich für das Bespielen von Display-Netzwerken in Firmengebäuden, Schulen und Universitäten, Hotels, Einzelhandel oder Einkaufszentren.

Energieeffiziente und wärme-arme PCs aus der Acer Veriton N Serie sind hierfür eine gute Hardwareplattform: Intrusion Alarm, Recovery Button (OBR), Kensington Lock Vorrichtung und 100% Feststoffkondensatoren sollen für höchste digitale Sicherheit und lange Produkteinsatzzyklen sorgen. Der Acer Smart Client Manager bietet zentralisiertes Management der IT Infrastruktur, während das Veriton ControlCenter Routineanwendungen und Zugriffe für Systemadministratoren vereinfacht.

Mit den drei Large Format Displays der Acer DV-Serie (DV420 mit 42″, DV460 mit 46″ und DV550 mit 55″ Bildschirmdiagonale) sind zudem passende Screens erhältlich.

Zum Start gewährt STiNO einen Partnerrabatt von 15% für alle Softwarebestellungen bis zum 31.12.2015. Die ePromoter Android Management App kann über Google Play oder www.ePromoter.tv heruntergeladen und auf Android Tablets oder Smartphones installiert werden. Eine Demoversion der Kiosk-Lösung touchPromoter steht unter www.touchPromoter.com zum Downlaod zur Verfügung. Ein 30-Tage-Demo-Account für das iChannel CMS kann über www.iChannel.info eingerichtet werden.

Informationen zu Fachhandelspartnern sind auf Anfrage an signage.de@acer.com erhältlich.

Die optional erhältlichen Large Format Displays sind zu einem unverbindlich empfohlenen Endkundenpreis (inkl. MwSt.) von 1.299 Euro (DV420), 1.599 Euro (DV 460) bzw. 1.999 Euro (DV550) erhältlich.