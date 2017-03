- Soeben ist der neue invidis guide Videowalls erschienen, den Sie kostenlos als PDF herunterladen können. Neben Fallbeispielen und einem Interview informieren zwei Technikspecials und ein Artikel über aktuelle Trends aus dem Bereich Videowalls. von Thomas Kletschke

Allgemein gesunkene Preise bei der Hardware und technische Weiterentwicklungen haben den weltweiten Trend zu Videowalls am Point of Sale, in Unternemenslobbys und an anderen Orten weiter befeuert. Ob 2×1 Konfiguration oder große Video Walls in 5×5 Matrix oder größer finden sich immer häufiger auf den Wunschlisten der Kunden.

Entsprechend vielfältig sind die Lösungsmöglichkeiten – denn Videowalls gibt es mittlerweile als Einstiegs- und High-End-Lösung, deren Installation, Betrieb, Bespielung und Optimierung zunehmend einfacher geworden sind.

In einem der beiden Technikspecials des Heftes geht es um Displaytechnik, schließlich ist Screen nicht gleich Screen. Auch die Software wird in einem Special behandelt. Hier wird die Software MagicInfo VideoWall genauer vorgestellt.

Anhand zweier Fallbeispiele werden Art Walls – also Videowalls mit besonders ausgefallenen Formen – sowie sehr große und komplexe Videowände behandelt.

Das gesamte Magazin als PDF gibt es an dieser Stelle kostenlos zum Herunterladen.