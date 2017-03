- Die neuen transparenten LED Walls von Hersteller m.i.b sind in diversen Bauformen und Ausführungen lieferbar. Damit lassen sie sich in sehr unterschiedlichen Anwendungen nutzen – in Indoor bis hin als Outdoor Element in der Architektur. Mit Video. von Thomas Kletschke

Die Fortschritte in der LED Technologie nutzt die in Solingen ansässige m.i.b GmbH für neue transparente LED Video Walls, die im Showroom zu sehen sind. Neben einer großen Bandbreite an Luminanz-Stärken gehören auch diverse Pixel Pitches sowie Bauformen zu dem Programm.

Entsprechend lassen sich die neuen m.i.b LED Screens in verschiedenen vertikalen Märkten einsetzen, etwa in Digital-out-of-Home, im Bereich Corporate oder bei Messen und Ausstellungen. Kürzlich zeigte m.i.b das System auch bei den degefest Fachtagen, des degefest e.V. – Verband der Kongress- und Seminarwirtschaft.

Im m.i.b Showroom zeigt der Hersteller seine transparente LED Video Wall, die sich auch in meterhohen Installationen nutzen lässt, im Einsatz. Lieferbar sind Lösungen mit Transparenz-Graden zwischen 60% und 90%.

Bei der Lichtstärke sind Lösungen mit Luminanzen zwischen 2.500 cd/m und bis zu 5500 cd/m² umsetzbar. Möglich sind bei der modularen Bauartweise Standard Cabinets oder die individuelle Fertigung auch in geometrischen Formen. Bei der LED Technologie setzt man dabei auf Lösungen von Shenzhen Auroled. Laut Datenblatt sind die Auroled Serien P8, P10, P12 und P16 lieferbar. Die Serie P8 ist für Outdoor gedacht. Mit der P4 Serie ist zudem eine eigene Indoor Serie verfügbar.

Die Transparenz-Grade der verschiedenen Lösungen variieren zwischen 60% und 90%. Mit letzerern sehr hohen Graden an Durchsichtigkeit werden die ATS Shopping Window Lösungen ausgeliefert, die wie die anderen Varianten Full HD Content ausspielen. Solche Module lassen sich auch in einem Glas Housing einsetzen und so installieren – etwa in Messehallen oder großen Foyers von Firmen.

Alle Lösungen sind ab 1m bestellbar und werden immer komplett mit Controler (DVI-in) und Ersatzteilen geliefert. Auf Wunsch übernimmt m.i.b auch die bundesweite Montage.