- Um seine neuen Modelle zu bewerben, zählt Renault live die Blickkontakte. Verlängert wird die Werbekampagne mit einem Gewinnspiel auf der Website und Online-, Mobile- und Außenwerbung. von Stefanie Schömann-Finck

Das Real View-Auto von Renault tourt derzeit durch vier deutsche Großstädte und erkennt und zählt Passanten, die sich den Renault Mégane GT anschauen. Möglich machen es drei Kameras und eine Gesichtserkennungssoftware. An der Heckscheibe läuft ein digitaler Zähler in Echtzeit mit. Auf der zur Werbekampagne gehörenden Seite können Besucher tippen, wie viele Blickkontakte es in einer Stadt gibt. Den Gewinnern winkt unter anderem ein neues Smartphone.

Umgesetzt wird die Kampagne ‚Renault Passion Tour‘ von OMD Düsseldorf und OMG Fuse, dem Spezialisten für Markeninszenierung innerhalb der Omnicom Media Group Germany.

„OMD und OMG Fuse haben mit der Passion Tour eine hochwertige Inszenierung unserer neuen Modelle Renault Mégane, Talisman und Talisman Grandtour geschaffen, die die Wertigkeit unserer Automobile in jeder Facette widerspiegelt“, sagt Sonja Heine, Bereichsleiterin Marketing-Kommunikation bei Renault Deutschland.

Im mobilen Showroom können sich Interessenten in den vier Städten zudem die neuen Modelle anschauen und probefahren. OMD hat die Aktion zusätzlich um Social-, Mobile- und Außenwerbung ergänzt.

„Mit dem Renault Real View-Auto haben wir im wahrsten Sinn des Wortes einen echten Blickfang geschaffen, der erstmals in Deutschland Blicke in Echtzeit misst“, erklärt Christian Lenz, zuständiger Director Client Service bei OMD Düsseldorf. „Wir verlängern in dem Fall die lokale Activation der einzelnen Passion Tour-Termine direkt in eine Social Activation auf allen digitalen Plattformen.“