- Um seine Zielgruppen bei Musikfestivals ansprechen zu können, nutzt der Werbungtreibende Huawei auch mobile Outdoor Kioske – zuletzt auf einem großen Musikfestival in Portugal. von Thomas Kletschke

Seit 2007 findet in Portugal jährlich das NOS Alive Festival statt, das ursprünglich als Optimus Alive! gestartet war. Seit Jahren gehört das Event in Algés / Oeiras zu den Top Evemts im Musikbusiness: Fans und die Fachpresse wie der New Musical Express (NME) zeigten sich bislang immer wieder begeistert.

Vom 07. bis 09. Juli 2016 stand die zehnte Auflage des Festivals an, zu dem 55.000 Besucher erwartet wurden. Damit bot sich auch für den Werbungtreibenden Huawei eine gute Möglichkeit, seine Zielgruppen bei dem Musikfestival anzusprechen, um sein neues Smartphone P9 zu bewerben.

Dazu wurden mehrere Outdoor Kioske eingesetzt, auf dem die Musikbegeisterten Infos zum Festival abrufen sowie Selfies schießen konnten. Zum Einsatz kamen Kioske des portugiesischen Herstellers Partteam / OEMKiosks, der insgesamt über 100 verschiedene Kioske, Digital Billboards, Self Service Kioske und weitere verwandte Lösungen im Portfolio hat.