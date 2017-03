- Integrator und Systemhaus multi-media systeme AG hat im Juli 2016 eine neue Niederlassung in Stuttgart eröffnet. von Thomas Kletschke

Der Hauptsitz der Firma mit derzeit mehr als 30 Angestellten befindet sich Walzbachtal. Ein positives Wachstum des Unternehmens – speziell im Raum Stuttgart – gab den Anstoß für eine Präsenz in der baden-württembergischen Hauptstadt. In der Von-Pistorius-Straße 6A hat multi-media systeme Gescäftsräume im 3. OG bezogen. Das zum Verbund AV-Solution Partner gehörende Unternehmen ist in Stuttgart zunächst mit drei Mitarbeitern vertreten.

Parkmöglichkeiten für Kunden sind direkt verfügbar. Moderne und technisch gut ausgestattete Besprechungsräume bieten Platz, um Kunden zu individuellen Lösungen und Serviceleistungen zu beraten.

Bereits in der Vergangenheit hatte sich das Einzugsgebiet von multi-media systeme um die Region der Landeshauptstadt vergrößert. „Wir möchten mit unserem neuen Standort ein positives Wachstumssignal setzen und die Nähe zum Kunden suchen. Da lag es nahe, sich in Stuttgart niederzulassen“, so Geschäftsführer Klaus Peterlik.

Schnelle Erreichbarkeit, optimaler Vor-Ort-Service und eine langfristige Festigung der Zusammenarbeit mit Kunden aus der Region waren entscheidende Kriterien für den Schritt. Damit verbunden ist auch ein Wachstumspotenzial hinsichtlich des Neukundengeschäfts, welches durch die Präsenz vor Ort gezielter ausgeschöpft werden kann.

Alexander Schmidt, Niederlassungsleiter am Standort Stuttgart erklärt: „Da wir nun in den neuen Räumlichkeiten angekommen sind, können wir

unsere Aktivitäten aufnehmen. In den nächsten Monaten werden wir uns der optimalen Betreuung unserer Stammkunden widmen. Der neue

Standort bietet ideale Voraussetzungen für ein weiteres Wachstum und so werden wir uns auch intensiv um die Gewinnung von Neukunden

bemühen.“

Das Büro wurde am 1. Juli 2016 eröffnet. Die Niederlassung ist über die B10 und B14 sowie der U-Bahn Haltestelle Schlachthof sehr gut erreichbar.