- Bis Ende 2017 werden Plakate und CLPs auf dem Grund des Stadtkantons von der APG|SGA vermarktet. Jetzt hat die Neuausschreibung von gut 4.500 Werbeflächen begonnen. Zwei Lose sind sehr interessant: Sie sehen die Umwandlung analoger Werbeträger in DooH Screens vor. von Thomas Kletschke

Am gestrigen Mittwoch veröffentlichte der Kanton Basel die Ausschreibung, auf die sich Branchenunternehmen bis zum 7. November 2016 bewerben können. Denn ab Anfang 2018 läuft die nächste Konzession, auf die sich auch der bisherige Konzessionsnehmer APG|SGA bewerben kann – und dies wohl ebenso tun wird wie sicherlich auch Clear Channel Schweiz.

Der Kanton Basel-Stadt schreibt das Recht zur Plakatierung auf öffentlichem Grund in Basel und an den Kantonsstraßen in Riehen und Bettingen neu aus.

Die Plakatstellen in den Formaten A2, F4, F12, F24 und F200 sind in insgesamt elf Lose gegliedert. Alle Lose betreffen die Konzessionsdauer vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2027. Damit werden die Werberechte für die kommenden zehn Jahre in der Stadt verteilt. Neu befinden sich auch digitale Plakate und Leuchtdrehsäulen darunter.

So ist die Ausschreibung unterteilt:

Los 1a: Großplakate geklebt: F4, F12, F24

Los 1b: Großplakate geklebt: F4, F12, F24

Los 2: Großplakate geklebt: F200

Los 3: F200L (PPS)

Los 4: F200L (Stelen)

Los 5: F200L (Rolling Star LR), Umbau in digitale Plakate

Los 6: F200L (BVB), Umbau in digitale Plakate

Los 7: F400L Leuchtdrehsäulen neu

Los 8: temporäre Werbung an Baustellenwänden

Los 9a: Kleinplakate: A2

Los 9b: Kleinplakate: A2

In den Ausschreibungsunterlagen der Lose finden sich die speziellen Anforderungen und ungefähren Größenordnungn. Das Los 5 etwa umfasst ein Netz von sechs Plakatstellen mit insgesamt 33 Plakatflächen im Format F200LR des Typs Rolling Star, die zum 1. Januar 2018 in 11 digitale Werbeflächen umzuwandeln sind – fünf double sided Screens, ein single sided Screen.

Das Los 6 umfasst ein Netz von 19 Plakatstellen beziehungsweise 22 bestehenden Leuchtplakatflächen an der Rück- respektive Außenseite der BVB-Wartehallen im Format F200, die zum 1. Januar 2018 durch digitale Werbeflächen ersetzt werden.

In beiden Losen gelten folgende Vorgaben für DooH Screens: Die zukünftigen digitalen Werbeflächen müssen einen 72″ Full HD Screen im Format 9:16 aufweisen (Portrait-Ausrichtung). Es sind 6 Slots à 10 Sekunden oder 4 Slots à 15 Sekunden vorzusehen. Dem Kanton ist auf Wunsch jederzeit 1 Slot zur Verfügung zu stellen.

Die digitalen Werbeflächen können von 06.00 maximal bis 24.00 Uhr bespielt werden und dürfen eine maximale Leuchtdichte von 500 cd/m² aufweisen und müssen bis auf 300 cd/m² dimmbar sein. Die Werbung darf auf maximal 20% der Fläche Bewegungen aufweisen, der Hauptteil der Werbung muss statisch sein. Keinesfalls darf der Eindruck eines großflächigen Films entstehen, Blitzelemente oder schnell getaktetes Licht sind untersagt.

An dieser Stelle finden Sie alle Ausschreibungsunterlagen.