- Der Fahrgast TV Sender Münchner Fenster sendet jetzt nicht nur in U-Bahnen, sondern auch in überirdischen Trams. Ab September 2016 verdoppelt sich die Reichweite des Netzwerks. von Thomas Kletschke

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) und ihr Partner mcR&D haben viel vor: Bekanntlich werden in München schrittweise alle Straßenbahnen und U-Bahnen mit Screens ausgestattet. Am Ende des Ausbaus soll eine Sendenetz aus 5.500 Screens stehen, von denen die Hälfte dynamische Verkehrsinformation der MVG überträgt und die andere Hälfte das Infotainment-Programm Münchner Fenster von mcR&D.

Diesem Schritt ist man jetzt näher gekommen: Nachdem in den vergangenen Wochen und Monaten das Programm offensichtlich auch in verschiedenen Straßenbahnen zu sehen war – MVG führte in dieser Zeit ausgiebige Tests durch – wird auch dieses oberirdisch ausgestrahlte Programm jetzt vermarktet.

Bislang wurde das Fahrgastfernsehen Münchner Fenster in 84 U-Bahnfahrzeugen (42 Doppeltriebwagen) auf 336 Screens ausgestrahlt. Jetzt ist der Schwestersender des Fahrgastfernsehens Berliner Fenster zudem in 50 Trambahnen der MVG zu sehen. Damit wächst das Sendesystem, auf dem das Infotainment-Programm aus Nachrichten, Stadtinformation, Unterhaltung und Werbung ausgestrahlt wird, auf insgesamt 636 Screens.

„Durch den Reichweitenausbau wird das Münchner Fenster zu einem wichtigen Player im Markt der digitalen Außenwerbung“, sagt Andreas Orth, Geschäftsführer der Berliner Fenster GmbH und der Vermarktungsagentur mcR&D GmbH. Mit dem eigenen Programm erreiche man bereits heute jede Woche Hundertausende von Münchnern.

Laut einer repräsentativen Untersuchung der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK), Wiesbaden, generiert das Münchner Fenster in U-Bahn und Tram jetzt über 7,3 Millionen Werbemittelkontakte in der Woche.

Das Münchner Fenster ging Ende 2013 in der Münchner U-Bahn an den Start und wird seitdem sukzessive ausgebaut. Zu den Medienpartnern, die Programm-Inhalte liefern, gehören Qualitätsmedien wie die Süddeutsche Zeitung, der BR und das Fußball-Magazin Kicker. Außerdem produziert das Münchner Fenster im eigenen TV-Studio eigene Programmformate. Zu den Kunden, die bereits Werbung in dem Fahrgastfernsehen gebucht haben, gehören Unternehmen wie BMW, die Amazon-Tochter Audible, das Telekommunikationskonzern O² und Lotto Bayern, aber auch viele Kulturanbieter wie etwa die Münchner Pinakotheken oder die Staatsoper.