- invidis consulting bietet einen exklusiven Blick auf New Yorks spannendsten Digital Signage-Projekte. Im Rahmen des DSS NYC veranstaltet invidis am 9./10. November 2016 eine exklusive Digital Signage-Führung zu den spektakulärsten, innovativsten und „most talked about“ Projekten der Welt. von Theresa Amann

Teilnehmer erhalten Insights zu den größten Indoor- und Outdoor-LED-Installationen am Times Square, sehen faszinierende Show-Room-Konzepte im trendigen Meatpacking District und das weltgrößte Smart-City-Projekt Link NYC sowie die neusten digitalen Retail Konzepte von Apple und Co. Dazu gibt es fast zwei Tage volles Digital Signage-Programm in New York City – Innovationen, Networking und neue Impulse für Digital Signage 2017.

Die Tagestour wird geleitet von invidis consulting Gründer Florian Rotberg und ermöglicht einen einmaligen Einblick in Retail Digital Signage in einer der faszinierendsten Städte der Welt. Teilnahme an der Tour ist für die ersten 20 Konferenzregistrierungen kostenlos.

Im Rahmen der Infocomm Connections bei der NAB Show New York wird der DSS NYC 2016 modernste Technologie und Best Practices für Digital Signage-Anwendungen im Handel vorstellen.

Der Digital Signage Summit NYC wird veranstaltet von invidis consulting und Integrated Systems Events. Weitere Infos gibt es hier.



Exklusiv für invidis Leser: Als invidis Leser erhalten Sie kostenlosen Zugang zum Digital Signage Summit NYC 2016. Bitte melden Sie sich dazu mit folgendem Link und Code an:

https://registration.experientevent.com/ShowNAB168/

Code: DIGITAL1