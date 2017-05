- Der Bielefelder Hersteller ST-Digital hat eine Stele entwickelt, die zugleich als E-Zapfsäule wie als DooH-Werbeträger genutzt werden kann. Eine erste Installation in Österreich gibt es bereits. von Thomas Kletschke

Eine Schnelllade-Station für Elektrofahrzeuge kann deutlich spektakulärer daherkommen, als es bislang an vielen Orten der Fall ist. Meist bekommt man kaum etwas zu sehen außer einem metallenen Housing und einer Steckdose. Dabei könnten sowohl die Anbieter von „E-Kraftstoff“ – oftmals regionale Stromversorger – wie deren Kunden und auch die Werbeindustrie von sichtbareren Umsetzungen gleichermaßen profitieren.

So ähnlich hat man wohl auch bei ST-Digital in Bielefeld gedacht. Die kombinieren das Thema Elektromobilität mit Digital-out-of-Home. Damit überträgt man zugleich auch das Konzept, an Tankstellen mit Bewegtbildwerbung zu arbeiten auf die (oder eine der) Nachfolgetechnologie(n) des heutigen Betriebs mit fossilen Brennstoffen.

In Puchenau bei Linz wurde die neue Kombination bei einem ungenannten Kunden installiert. Dabei handelt es sich um eine E-Tankstelle.

Die von ST-Digital entwickelte Stele wird mit einem 75″ High Brightness Outdoor Screen betrieben und nutzt einen PC als Mediaplayer. Neben entspiegeltem Schutzglas verfügt das System über eine Kühlung für den Screen. Outdoor Displays entwickeln aufgrund der benötigten Luminanz in der Regel Abwärme, die eigens ausgeleitet werden muss.