- Chinesischer Display-Hersteller Holitech eröffnet sein Europa-Headquarter in München mit einer Hausmesse. von Thomas Kletschke

Am 13. Juli eröffnet Holitech sein europäisches Büro in München. Holitech ist ein Erfolgsmodell aus China: Mit 24.000 Mitarbeitern gehören sie zu den größten börsennotierten Display-Herstellern weltweit. Als Display-Hersteller bilden sie die vollständige Produktionskette ab und machen sich somit unabhängig von Komponenten-Zulieferern.

„Holitech als erfolgreiches chinesisches Unternehmen am europäischen Markt zu etablieren – das ist unser Ziel. Mit der Eröffnung unseres ersten Büros in Europa ist damit der Grundstein gelegt. Unser gesamtes Team freut sich auf diese spannende Herausforderung“, erklärt Philipp Kirschenhofer, Managing Director von Holitech Europe.

Im Rahmen der Eröffnungsfeier am Donnerstag, 13. Juli 2017 ab 15 Uhr kann man den neuen Standort in München, Landaubogen 1, kennenlernen. Auf der Hausmesse kann man außerdem auch einen Blick auf Holitech-Produkte werfen.

Holitechs Produktauswahl beinhaltet alle verfügbaren Technologien wie aktive und passive TFT-LCDs, OLED- und bi-stabile E-Paper-Displays. Außerdem entwickeln sie maßgeschneiderte Produkte für die Bereiche Telekommunikation, Maschinenbau, Medizin, Signage, Terminal und POS, Smart Building und Wearables.