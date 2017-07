- Beim Digital Signage Summit 2017 wurden sieben wichtige Trends behandelt, die die Branche nachhaltig verändern werden. Die invidis-Bilanz nach zwei Tagen Konferenz. von Thomas Kletschke

Auf den Panels und in den Vorträgen sowie bei den Gesprächen untereinander haben die Teilnehmer des elften Digital Signage Summits (DSS) sich über die wichtigsten Trends in der Branche ausgetauscht. Einige Entwicklungen dürften so disruptiv sein, dass sie auch darüber entscheiden, wer in den kommenden Jahren weiterhin erfolgreich sein kann: