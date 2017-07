- Beim Digital Signage Summit 2017 gab es viel zu entdecken. Optische Eindrücke von der zweitägigen Konferenz gibt es in unserer Bildergalerie. von Thomas Kletschke

Vorträge, Diskussionen, neue Technologien und alte Bekannte: Der DSS Europe 2017 brachte wie seine Vorgänger-Veranstaltungen jede Menge Neues für die Branche.

Weil es so schön war, und auch, weil es so viel zu entdecken gab beim diesjährigen Digital Signage Summit Europe, haben wir eine erste Bildergalerie online gestellt. Wer da war – und was es zu sehen gab, finden Sie ab jetzt an dieser Stelle.