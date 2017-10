- Von September bis Dezember 2017 gehen Panasonic, BlackTrax und d3 Technologies auf gemeinsame Roadshow durch Europa. In deutschen Städten gibt es zwei Termine. von Thomas Kletschke

Die Ankündigung für die „Live Entertainment Roadshow 2017“ zeigt, dass Hersteller Panasonic im Live-Entertainment-Markt eine noch größere Rolle spielen möchte. Bislang ist der Hersteller in diversen weltweiten Projekten gut vertreten, etwa beim Bereich Projection Mapping und Video Mapping. Nun arbeitet das Unternehmen mit BlackTrax und d3 Technologies zusammen, um ihre aktuellen Live-Event-Technologien vorzustellen.

Lösungen von Panasonic Visual System Solutions, Broadcast & ProAV werden auf den europaweit ausgerichteten Events zu sehen sein. Komplette 4k Workflows von der Kamera bis zum Bildmischer, Laserprojektoren und die neuesten Display-Technologien werden ausgestellt.

Mit von der Partie ist auch d3 Technologies aus London. Das Unternehmen präsentierte kürzlich sein gx Portfolio. Die neuen Medienserver wurden speziell entwickelt, um generative Inhalte zu ermöglichen. Sie rendern Video-, Audio-, MIDI-, Tracking- und Automations-Daten für Shows in Echtzeit und werten dabei interaktive Elemente und Positionsdaten von Akteuren und Objekten aus. Anfang dieses Jahres präsentierte d3 zudem die 2x4pro, die sich bei den Premiumprodukten einreiht. d3 pro Medienserver sind für den Einsatz bei den größten und kompliziertesten Projekten im Live-Entertainment ausgelegt.

BlackTrax zeigt seine führende visuelle Infrarot-Tracking-Lösung für das Tracking von bewegten Mapping-Projektionen in Echtzeit und für automatisierte Kamerabewegungen.

„Designer nutzen mittlerweile kinetische Elemente, um unglaubliche und komplexe Effekte zu erzielen. Unsere Live-Entertainment-Roadshow bietet einen Blick hinter die Kulissen und zeigt, wie die spektakulärsten Live-Events heutzutage zum Leben erweckt werden“, sagt Eduard Gajdek, Field Marketing Manager bei Panasonic. „Fortschrittliche Visualisierungs-Tools und automatisierte Produktionsgeräte, wie sich bewegende Projektionen und von Roboter gestützte Kameras, sind auf dem Vormarsch“, hat Gajdeck beobachtet. Besucher der Roadshow können in Workshops und Seminaren lernen, wie solche Tools in zukünftigen Projekten genutzt werden können.

Das erste Event fand in Birmingham in Großbritannien statt. Fünf weitere Events sind zwischen September und Dezember 2017 in ganz Europa geplant. In Deutschland sind zwei Events angekündigt: Am 21. September 2017 in der Lang Academy in Lindlar, sowie am 30. November 2017 in der BMW Welt in München. In Mailand sowie in Madrid sind ebenfalls Termine angesetzt, wie die Microsite zur Veranstaltung verrät.