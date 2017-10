- Im Wiener Bezirk Mariahilf hat die Erste Bank jetzt einen neuen Flagship eröffnet. Neben Multichannel-Lösungen und digitalen Screens setzt die Retail Bank auf aufgeräumtes Design. von Thomas Kletschke

Die Erste Bank eröffnete Anfang dieser Woche direkt auf der Mariahilfer Straße ein neu gestaltetes Beratungszentrum. Von Montag bis Freitag 9 – 18 Uhr stehen dort 50 Mitarbeiter für Privat- und Firmenkunden sowie Freiberufler zur Verfügung. Der Umbau der dreistöckigen, 1.200 m² großen Filiale hatte aufgrund der Kernsanierung des gesamten Hauses 1,5 Jahre gedauert.

Das neue Filialdesign wurde gemeinsam mit Kunden gestaltet und ist auf deren Bedürfnisse abgestimmt. Mit einer offenen Innenarchitektur einerseits und abgetrennten Räumlichkeiten für die Beratung andererseits kommt man den in einer Bank verschiedenen Notwendigkeiten wie Transparenz und Diskretion entgegen. Moderne Selbstbedienungsgeräte stehen rund um die Uhr zur Verfügung. „Damit haben wir auf der Mariahilfer Straße sicher den modernsten Bank-Flagship-Store“, sagt Thomas Schaufler, Privatkundenvorstand der Erste Bank, anlässlich der Eröffnung.

In den nächsten Jahren wird das Filialnetz der Erste Bank im neuen Stil weiter ausgebaut. Ende Oktober 2017 eröffnet bereits ein weiteres Beratungszentrum in Wien Meidling. Kleine Servicefilialen für einfache Beratungsgespräche, schnellen Kundenservice und mit modernen Selbstbedienungsgeräten stehen an Frequenzpunkten in ganz Wien zur Verfügung – etwa am Hauptbahnhof.