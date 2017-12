- AV-Spezialist Christie bringt die drei neuen Modelle LWU720i-D, LWU620i-D und LHD720i-D auf den Markt. Sie sind als preiswertere Alternative zu Laser-Phosphor-Projektoren gedacht. von Thomas Kletschke

Auf der ISE 2018 werden die drei neuen Geräte aus der D-Serie erstmals gezeigt. Die neuen Ein-Lampen-Projektoren der Christie D-Serie bieten jeweils ein Kontrastverhältnis von 65.000:1 – die Lebensdauer der Lampen beträgt laut Hersteller 3.000 Stunden.

Die Ein-Lampengeräte überzeugen durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, 8.100 ISO Lumen, WUXGA- und HD-Auflösung. Die Kombination aus Helligkeit, Bildqualität, einer Auswahl an Objektiven und Auflösungen sowie der kompakte Formfaktor, machen die Christie D-Serie in puncto Wertigkeit und Preis zum Marktführer seiner Klasse.

„Für den preisbewussten Anwender sind die neuen Projektoren Christie LWU720i-D, LWU620i-D und LHD720i-D eine perfekte Alternative zu Laser-Phosphor-Projektoren, denn sie bieten eine hohe Helligkeit und eine große Auswahl an Funktionen. Dabei sind sie gerade mal halb so teuer wie entsprechende Laser-Phosphor-Geräte“, erklärt Miles Donovan, Senior Channel Development Manager EMEA bei Christie.

„Die Kunden können außerdem ihren vollständigen Objektivsatz der D-Serie weiternutzen, einschließlich der UST (Ultra Short Throw)-Objektive. Damit profitieren sie von einer noch größeren Installationsflexibilität. Dank der neuen, noch effizienteren 3LCD-Panel bieten diese neuen Modelle ein Extra an Farbe und Helligkeit.“

Die neuen Modelle der Christie D-Serie haben eine 3-Jahres-Garantie auf Komponenten und Verarbeitung und sind in Kürze verfügbar. Sie werden auf der ISE 2018 am Christie Stand in Halle 1, Stand H70, zu sehen sein.