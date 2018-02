- Kick and Rush für Werbungtreibende und TV-Sender: Ledcon und sein Partner Lane zeigen eine hardware-basierte Lösung, mit der verschiedenartige Werbeinhalte simultan auf LED-Banden ausgespielt werden können – in Real Time und ohne Nachbearbeitung sowie 4K- und 8K-ready. von Thomas Kletschke

Die ISE 2018 findet vom 6. bis 9. Februar 2018 im RAI Exhibition Centre in Amsterdam statt. Ledcon und sein Partner Lane sind in Halle 8, am Stand 8-E185, zu finden.

Hersteller Ledcon zeigt auf der ISE 2018 verschiedene neue Hardware-Lösungen aus dem Bereich LED Signage. Premiere hat etwa die Fine Pitch-Lösung „UNano 1.8“, mit der sich LED-Screens in Indoor-Bereichen bauen lassen. Das UNano Display mit 1,8 mm Pixel Pitch eignet sich vor allem für die Anforderungen temporärer Installationen. Das Gewicht von 8,5kg ermöglichte die Ein-Personen-Handhabung beim Auf- und Abbau. Ein neues Verbinder-System soll Aufbau und Feinjustierung verbessern. An Energieeffizienz hat die Firma aus Rheine ebenfalls gedacht: Das System arbeitet mit dynamischem Energieverbrauch, der laut Hersteller Energieersparnisse bis zu 40% ermöglicht.

Zudem wird die LED-Outdoor-Serie „VENTURE“in Amsterdam gezeigt, in der Lösungen für temporäre Außen- oder Inneneinsätze verfügbar sind. Mit einem Pixel Pitch von 2,6 mm kommt das „VENTURE 2“ daher (Indoor); über einen Pixel Pitch von 3,9 mm verfügt das für Außeneinsätze gedachte „VENTURE 3“.

Besonders spannend dürfte die Lösung von Lane sein, die als Partner am Stand vertreten sind. Die Firma aus Roggentin hat mit der proprietären DCM-Technologie (Dynamic Content Multiplication) eine Lösung zum Patent angemeldet, die die Herzen von Werbevermarktern und TV-Verantwortlichen ebenso höher schlagen lässt, wie die Marketingverantworlichen in Fußballklubs und anderen großen Sportvereinen.

Die DCM-Technologie gewährleistet die Erzeugung von parallelen Inhalten auf LED-Stadionbanden. Herzstück ist der „PARALLELIX“. Das Hardware-Modul überträgt eine Vielzahl von Kanälen auf die Bande und moduliert die Aufnahmesteuerung der Kameras. Mit dieser Technologie werden verschiedene Zielmärkte mit unterschiedlichen Werbebotschaften erreicht – in Echtzeit und ohne Nachbearbeitung. Das Stadionerlebnis der Fans bleibt dabei unberührt.

Technische Voraussetzung: Ausstattung des Stadions konform nach den aktuellen FIFA- und UEFA-Richtlinien und mit passender LED-Technologie. Das Charmante: Die Lösung arbeitet nicht mit software-basierten Einblendungen. Es wird ein reales Bild ohne Beeinflussung durch die dynamischen Bedingungen während des Spielverlaufes übertragen. In Bezug auf die eingesetzten Broadcast-Technologien sind freie Kamera-Positionierungen weiter möglich (kein Tracking). Das System moduliert lediglich das Aufnahmetiming der Kameras. Weitere Eingriffe in die etablierten Prozesse bestehen nicht. Die verwendeten Kameras können in der gewohnten Dynamik eingesetzt werden. Die Technologie kann laut Hersteller zudem problemlos mit höheren Auflösungen wie 4K oder 8K genutzt werden.